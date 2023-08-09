İzmir’de motosiklet hırsızı cezaevi firarisi çıktı

İzmir'de Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün ilçede farklı adreslerde gerçekleştirilen evden hırsızlık ve 2 adet motosiklet hırsızlığının ihbarını aldı. Meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarından ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı mahallelerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili birçok iş yeri ve ikamete ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliklerini tespit ettiği hırsızlık şüphelilerini yakalamak için harekete geçti. Hırsızlık şüphelisi M.N., T.K. ve E.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ FİRARİ ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili şüphelilerden M.N.'nin daha önce gerçekleştirdiği hırsızlık suçlarından, 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 3 adet telefon, 335 TL, bir miktar ziynet eşyası (altın kolye, bileklik, küpe, bilezik) ve 1 adet epilasyon aleti çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.