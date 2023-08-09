İzmir’de yerli buğday tohumu verimiyle diğer türleri geride bıraktı

Efe, Meltem, Kayra Yerli Tohum Milli Üretim Projesi'nin kapanış etkinliği, Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde yapıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, buradaki konuşmasında, İzmir'in tarım, ticaret ve turizmiyle marka şehirler arasında yer aldığını, tarım alanındaki çalışmaların da takdire şayan olduğunu söyledi.

Tarımda tohumculuğun önemine işaret eden Çankırı, İzmir'deki Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 3 bin tohumun muhafaza edildiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ıslah edilen ve yetiştirilen Efe, Kayra ve Meltem buğday çeşitlerini proje kapsamında İzmirli çiftçilere dağıttıklarını, projenin güzel sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Üreticilerin yerli tohum çeşitlerinden memnun kaldığını belirten Özen, "İzmir'de ortalama buğday verimi 400 kilograma yakın ama bu çeşitlerimizden aldığımız verim 700 kilogramın üzerine çıktı." dedi. Özen, bu çeşitlerin hastalıklara daha dirençli olduğunu da sözlerine ekledi.

Üretici Semra Yıldırım da geçen sene ekim ayında aldıkları tohumu 13 dekarlık tarlaya ektiklerini, dönüm başına 700 kilogram civarında ürün aldıklarını söyledi.

Programda yerli tohumlardan elde edilen buğdaylar kullanılarak yapılan ekmekler arasında lezzet yarışması yapıldı. Yarışmada birinciliği Dilberay Öz kazandı.

Ayrıca katılımcılara bu buğdaylardan yapılan keşkek ikram edildi.