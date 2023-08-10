Kalitesiz saç boyaları öldürebilir

İzmir Buca'da yaşayan üniversiteli Deniz Demirbayraklı'dan gelen acı haber yakın arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Evde saçını boyarken fenalaşıp bağırdığı öne sürülen 20 yaşındaki genç kızın ölümü, gündemde 'sır ölüm' olarak yer aldı. Yeni Asır'ın özel haberi yazılı ve görsel basında ilk sıralarda yer alırken Demirbayraklı'nın otopsi sonuçları bekleniyor. Dermatoloji Uzmanı Doktor Cüneyt Soral da alerjik rahatsızlığı olanlar için saç boyasında her zaman risk olduğunu belirtti.

'DOKTORA DANIŞILMALI'

Dermatoloji Doktoru Cüneyt Soral güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Doktor Soral, "Boya maddeleri birçok insanda sorun yaratmıyor. Ama boya maddeleri bazı insanlarda sadece lokal cilt reaksiyonlarından ciddi ölüme kadar ulaşan alerjik reaksiyonların gelişmesine sebep olabiliyor. Yan sanayiler ve merdivenaltı üretimlerde boyaların içerisinde kullanılmayacak bazı maddelerin katıldığını biliyoruz ama kuaförde uygulanan boyanın da size alerjik reaksiyon yaratma riski var. Şunu bilmek lazım: Eğer bir boya maddesi alerjik reaksiyon yaratıyorsa bir dermatoloji uzmanı ile görüşmeniz lazım. Ardından reaksiyonu yaratan maddenin adının tespiti lazım. Yapılan testlerle bu mümkün. Ona göre de kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmelisiniz ki ilerde ölüme varan durumlar yaşanmasın" dedi.

SAÇ AÇICILARA DİKKAT

Kuaför Harun Cici de saç boyamasından önce alerjik testlerin yapılması gerektiğini vurguladı. Cici, "Yeni saç modellerine çok özeniyorlar. Özellikle saç açıcı adı verilen ürünler çok tehlikeli. Gençlere önerim doğallıklarını yaşasınlar" diye konuştu.

ÖZEL HABER