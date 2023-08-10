Katilleri önceden bıçakları bileylemiş

İzmir'in Konak ilçesinde tavukçu dükkanında çalışan Suriyeli mülteciler Yasir Muhammed Elati (27) ile Hussın Dhimesh'in (20) bıçaklanması olayının detayları ortaya çıktı. 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Elati ile Dhimesh, çalışanlardan Mehmet Şerif Çelik tarafından bıçaklandı. Yedi bıçak darbesi alan Elati vefat etti, üç bıçak darbesi ile yaralanan Dhimesh'in tedavisi ise sürüyor. Aynı zamanda işyeri sahibinin kayınbiraderi olan katil zanlısının, olayın ardından motosikletle ablasının evine kaçtığı ve ablasının ihbarı üzerine yakalandığı öğrenildi. Basmane semtindeki dükkanda meydana gelen olayın ardından, saldırganın güvenlik kamerası görüntülerini de sildiği ortaya çıktı. Diğer çalışanların, olay sabahı katil zanlısının bıçakları uzun uzun bileylediği, ardından da kurbanları ile "Neden geç geliyorsunuz? Neden temizlik yapmıyorsunuz?" diyerek kavga çıkarıp saldırıyı gerçekleştirdiği şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.