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Haberler İzmir Batur’dan adaylık önerisi: Eylül’de isimler açıklansın

Batur’dan adaylık önerisi: Eylül’de isimler açıklansın

Batur’dan adaylık önerisi: Eylül’de isimler açıklansın
KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, parti içi yaşanan tartışmalar yerine yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini söyledi. Aday belirleme süreci ile ilgili de öneride bulunan Batur, "Bizim sıkıntımız şu; bize oy veren kesim kızgın bize. Bunun belediye başkanları adayının bir an önce açıklanarak giderilmesi gerekiyor. Eylül ayında bizde olmayan belediye başkanlıkları açıklanabilir. Tanıtım ve küskün vatandaşla temasın sağlanması ve yerel seçimlere hazırlığın yapılması lazım. 45 gün yetmiyor. Bizde olan belediyelerde de en az 3-4 ay kala açıklanması lazım. Aralık ayında hepsinin açıklanması lazım ki belediye başkanları sahaya çıksın çalışsın" dedi.
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