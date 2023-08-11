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Haberler İzmir SMA’lı Defne yüzümüzü güldürdü

SMA’lı Defne yüzümüzü güldürdü

İzmirli SMA Tip 2 hastası 4,5 yaşındaki Defne Işıkdere, Dubai’de aldığı gen tedavisinin ardından desteksiz olarak oturmaya, yardım almadan da yattığı yerden kalkmaya başladı

SMA’lı Defne yüzümüzü güldürdü

Bayındır ilçesinde oturan Öznur-Murat Işıkdere (37) çiftinin 7 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın ardından dünyaya gelen kızları Defne'ye 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Defne 2,5 yaşındayken Zolgensma tedavisi için bağış kampanyası başlatıldı.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİ

Tedavi için gereken 1,8 milyon doların kampanya ile toplanmasının ardından Defne ile ailesi, 1 yıl önce Dubai'ye gitti. Burada 3 ay boyunca gen tedavisi gören Defne, Türkiye'ye döndükten sonra fizik tedavi almaya başladı. Defne artık desteksiz oturabiliyor, yardım almadan yattığı yerden kalkabiliyor.

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Işıkdere, "Dubai'de 3 ay kaldık. Geçen yıl nisan ayında gidip, haziranda döndük. Dubai'den dönmemizin üzerinden tam 1 yıl 2 ay geçti. Defne, ilacı almadan önce hastaneden hiç çıkamıyordu. Kampanya döneminde 20 gün yoğun bakımda kaldığı oldu. Çok zor günlerdi. Enfeksiyon kapıyordu ve en ufak bir virüs zatürreye çeviriyordu. Ama gen tedavisinden faydalandıktan sonra hiç hastaneye yatmadık. Bizim için en önemli olan da bu. Bağışıklığı güçlendi" dedi.

'BİSİKLETE BİNMEK İSTİYOR'

DEFNE'DE gen tedavisi aldıktan sonra önemli değişiklikler olduğunu anlatan Öznur Işıkdere, "Eskiden bisiklete bindirip, fizik tedavi yaptırıyorduk. Düşme korkusuyla hiç istemezdi. Şimdi kendisi bisiklete binmek istiyor. Zamanla inşallah yürüme de olur" dedi. Ailelerden umutlarını kaybetmemelerini isteyen Işıkdere, "Bütün SMA'lı çocuklar inşallah bir an önce ilacına kavuşur" dedi.

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