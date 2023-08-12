Öldüren eşe‘mesaj’ indirimi

İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı (33) otobüs terminalinde öldüren Haydar Çakıcı'nın (35) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından Hanife Çakıcı'nın C.G. ile mesajlarını gerekçe gösterip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi. Olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Aralarında tartışma çıkan Haydar Çakıcı, eşini 4 yerinden bıçakladı. Sağlık görevlileri, Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutuklanan Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamenin ardından 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çakıcı, Hanife Çakıcı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi. Yargılama süresinde Hanife Çakıcı'nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.