Saldırıda yaralandı hayata tutundu

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda saldırıya uğrayan, bir çocuk annesi olan Emine Tarakçıoğlu'nun yoğun bakımdan çıkarak servise alındığı öğrenildi. Akıllara durgunluk veren olay 1 Ağustos günü öğlen saatlerinde Alsancak'taki konsoloslukta yaşandı.

KAMERALAR İNCELENİYOR

İddiaya göre yüzde 70'e yakın zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahıs, vize işlemleri olmadığı için görevli Emine Tarakçıoğlu'na silahlı saldırıda bulunmuştu. Kurşunların isabet ettiği Tarakçıoğlu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken zanlının tutuklanmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüzde 70 üzerinde engel raporu bulunan Z.Ö'nün olay günü konsolosluk binasına giriş güzergahının ve çevre sokakların güvenlik kamera kayıtlarını incelediği öğrenildi. Halen tutuklu bulunan zanlının GSM kayıtlarına da bakılıyor.

AİLESİYLE KUCAKLAŞTI

İzmir'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ederken Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olayın perde arkasını araştırıyor. Saldırgan vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürmüş, ancak kendisinin ya da yakınlarının vize talebi olmadığı ortaya çıkmıştı. Yapılan saldırı sonucunda Tarakçıoğlu sayısız ameliyat geçirmişti ve yoğun bakıma alınmıştı. Ama hayata tutunan kadın, yoğun bakımdan çıkarak servise alındı ve ailesiyle kucaklaştı.