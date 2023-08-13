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Haberler İzmir İzmir'de makilik alanda yangın çıktı! Soğutma çalışması yapılıyor

İzmir'de makilik alanda yangın çıktı! Soğutma çalışması yapılıyor

İzmir Aliağa ilçesinde makilik alanda alevler yükseldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile alevlere müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

DHA
İzmir’de makilik alanda yangın çıktı! Soğutma çalışması yapılıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından alevlere müdahale edildi.

Aliağa ilçenin Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkinde makilikte, saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahalesi 16.06'da yapılan yangına, ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracıve 2 dozer sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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