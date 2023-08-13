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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-11 Ağustos'ta Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenledi.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 kilo 586 gram esrar, 1208 Hint keneviri, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 23 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

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