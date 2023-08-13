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Haberler İzmir Motosikletle kamyon çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Motosikletle kamyon çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda motosikletle karşı şeritten gelen kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

İHA
Motosikletle kamyon çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesi Kozak yolu mevkiinde saat 21.00 sıralarında kaza meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya, İncelikler Mahallesi'ne giderlerken karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gergin ve Kartalkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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