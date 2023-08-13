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Haberler İzmir Muhtarı darp eden CHP’li Koçer’e ihraç

Muhtarı darp eden CHP’li Koçer’e ihraç

HABER MERKEZİ
Muhtarı darp eden CHP’li Koçer’e ihraç
İZMİR'İN Çiğli ilçesinde Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı darp etmesi sonrası hakkında CHP İzmir İl Örgütü'nde disiplin soruşturması açılan Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in kesin ihraç edilmesine kararı verildi. Çiğli'de sık sık ismi gerilimler ile gündeme gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı darp etmişti. Muhtar Işık yaşanan arbede sonrası karakola giderek şikayetçi olurken, süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı. Toplanan CHP İl Disiplin Kurulu, oy birliğiyle Koçer'in partiden kesin ihraç edilmesine karar verdi.
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