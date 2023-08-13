Vicdanlı Medine teyze 2 kardeşe sahip çıktı

İzmir'in Tire ilçesinde bir aile dramı yaşanıyor. Arzu ve Turgut Gökçe çifti boşandıktan sonra çocuklarına komşuları bakmaya başladı. Anne Arzu Gökçe iki ay önce evi terk ederek aniden kayıplara karıştı. Baba Turgut Gökçe de cezaevine girince Derin'i (4) ve özürlü kardeşi Göktuğ'u (1,5) komşuları Medine Seviniş yanına aldı. Seviniş, çocukların annesinin geri dönmesi gerektiğini ve artık çocukların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi.

ÜCRET TALEP ETMEDİ

Tire'de daha önce boşanan ama aynı evi paylaşmaya devam eden anne Arzu Gökçe, iki ay önce kayıplara karıştı. İşçi olarak çalışan baba Turgut Gökçe de geçen hafta cezaevine girince çocukları sahipsiz kaldı. Çocuklara kol kanat geren Medine Seviniş, "Kıt kanaat geçinip, zor şartlarda yaşıyorum. Aynı mahallede oturan çocukların babası iki ay önce bana gelerek çaresizlik içinde başından geçenleri anlattı. Boşandıktan sonra mahkemenin çocukların velayetini annelerini verdiğini ancak eski eşinin bir süre önce evi terk ederek kayıplara karıştığını söyledi. Anneleri ortaya çıkıncaya kadar benden yardımcı olmamı istedi. Gün içinde çalıştığı için çocuklarına bakamıyordu. Ben de, iki çaresiz yavruya acıdığım için herhangi bir ücret talep etmeden sadece çocukların masraflarını karşılaması şartıyla 'tamam' dedim" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERE SESLENDİ: 'ÇOCUKLARIN ANNESİNİ BULUN'

BABA Turgut Gökçe'nin, çocukları her sabah getirip akşam da iş dönüşü aldığını belirten Seviniş, "Baba cezaevine girince çocuklar ortada kaldı. Ne bir tanıdıkları ne de akrabaları var. Sokakta kalmasınlar diye evimi onlara açtım ancak sınırlı maddi imkanlara sahibim. Özürlü olan 1 buçuk yaşındaki Göktuğ'un özel bakıma ihtiyacı var. Yetkililerden bir an önce çocukların annesi Arzu hanımı bulmasını istiyorum" diye konuştu.