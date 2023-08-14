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Haberler İzmir 24 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı

24 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı

24 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-11 Ağustos'ta Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 kilo 586 gram esrar, 1208 Hint keneviri, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 23 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
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