24 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-11 Ağustos'ta Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 kilo 586 gram esrar, 1208 Hint keneviri, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 23 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.