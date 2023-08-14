Bakıcılarına sığınan Gökçe kardeşler annelerine kavuştu

Yeni Asır'ın haberinden sonra Tire'ye gelen anne Arzu G, polis eşliğinde biri özürlü iki çocuğunu bakıcıları Medine Seviniş'ten teslim aldı. Çocukları Derin (4) ve özürlü Göktuğ'u (1,5) sokakta bırakmadığı için Medine Seviniş'e teşekkür eden anne Arzu Gökçe, boşandığı eşinin cezaevine girdiğini bilmediğini belirterek, "Gerçeği öğrenir öğrenmez yavrularıma koştum" diye konuştu.

KARŞILIKSIZ BAKTI

Uzun bir aradan sonra annelerini karşılarında gören Gökçe kardeşler ise yaşadıkları şaşkınlığı kısa sürede atarak gözyaşları içinde annelerine sarıldı. Yaklaşık 1 haftadır ortada kalan çocuklara hiçbir maddi karşılık beklemeden bakan Medine Seviniş'e minnettar olduğunu belirten genç anne, "Eski eşimin cezaevinde olduğunu öğrenir öğrenmez geldim" diye konuştu. Dul aylığından başka hiçbir geliri olmamasına rağmen ortada kalan çocukları sokakta bırakmayıp kol kanat geren bakıcı Medine Seviniş ise Gökçe kardeşlerin dramının mutlu sonla bitmesinden son derece memnun olduğunu ifade etti. Kendisinin de bir anne olduğunu hatırlatan yaşlı kadın, "Bugün olsa hiç düşünmeden çocukları yine evime alır onlara sahip çıkardım" dedi.