Belediye işçileri kazada can verdi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediye çalışanları Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya trafik kazası sonrası yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay önceki gün Bergama Kozak Yaylası yolunda yaşandı. TIR ile motosikletin çarpışması sonucunda Bergama Belediyesi'nin Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Murat Bilgin ve Gökhan Kartalkaya hayatını kaybetti. Bergama Belediye Başkanı Koştu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Başsağlığı mesayı yayımlayan Başkan Koştu, "Bergama Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımızdan, mesai arkadaşlarımız Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya elim bir trafik kazası sonrası Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Değerli çalışma arkadaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.