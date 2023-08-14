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Haberler İzmir Çaldıkları kartlarla alışveriş yapan zanlılar yakalandı

Çaldıkları kartlarla alışveriş yapan zanlılar yakalandı

Çaldıkları kartlarla alışveriş yapan zanlılar yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve çaldıkları cüzdan içerisindeki kartlarla da alışveriş yapan şüpheliler yakalandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü Ilıca Plajı'nda iki adet çanta hırsızlığı, Alaçatı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bir iş yerinde müşterinin çantasından telefon hırsızlığı ile yankesicilik yöntemiyle ele geçirilen cüzdan içerisindeki kartlardan bin 600 kiralık harcama yaptıkları tespit edilen, çok sayıda yankesicilik suçuna karıştıkları belirlenen O.G. ile T.K. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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