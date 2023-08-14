Çeşme’deki lüks beach önünde silahlar konuştu

Çeşme'nin gözde mekanlarından Sole Mare Beach önünde dün akşam, kurşunlar havada uçuştu. Mekana girmek isteyen ve eşgalleri bozuk olan 2 erkek şahıs, işletmenin güvenlik birimi tarafından içeri alınmak istenmedi. Duruma aşırı sinirlenen şahışlar, araçlarıyla birkaç metre kadar ilerledikten sonra mekanın önündeki çalışanlara tabancayla rastgele ateş etti. Bu sırada müşteri getiren bir taksinin şoförü omzundan yaralandı. Kurşunlar, mekanın giriş kısmındaki tahta alanlara, kapıya ve park halinde bulunan araçlara isabet etti. Hemen sonrasında 2 şahıs hızla kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.