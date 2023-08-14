Genç kız, bir sentetik uyuşturucu kurbanı mı!

İzmir Buca bölgesinde Damla Evren (26) evlerinin yakınında boş arazide ölü olarak bulundu. Vatandaşları ihbarı sonrası olay yerine gelen polis genç kızın vücudunda yaptığı incelemede ateşli silah yarası, kesici yada delici alet izi olmadığı tespit edildi. Ölüm sebebi için otopsi yapılacak. İzmir'de geçtiğimiz gün akşam saat 20.45 sıralarında Buca Şirinkapı Mahallesi 1060/1 Sokak ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimi boş arsa içerisinde Damla Evren'in cansız bedeni bulundu. Boş arsa içerisinde yerde yatan genç bir bayan gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan inceleme ve şimdi kontrol sonrası ölü olarak bulunan genç bayanın 26 yaşındaki Damla Evren isimli bayan olduğu tespit edildi.

KALP İLACI BULUNDU

Çevre kameralar incelemeye alınırken genç kızın cesedinin olduğu yerde kalp ritim bozukluğu ilacı bulundu. Öte yandan yapılan soruşturmada genç kızı tanıyan birinin polise verdiği bilgilerde metamfetamin sentetik kullandığı ileri sürüldü. Evren'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.