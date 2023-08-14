İzmir Körfezi’nde deniz anası yoğunluğu

İzmir Körfezi ve Foça kıyılarında deniz anası yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Foça ilçesi ve merkezde Konak-Alsancak kıyı şeridinde vatandaşlar denizin üzerini kaplayan yüzlerce deniz anasını merakla izledi. Türle ilgili akademik çalışmalar gerçekleştiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, denizdeki deniz anası sayısındaki çokluğun normal olduğun ifade etti.

"SICAKLARIN ETKİSİ"

Deniz analarının yaz ayları ve sonbahar boyunca da Türkiye'deki sularda görülebildiğine dikkati çeken Killi, "Denizanaları ilkbahar aylarında poliplerden medüzlerin oluşmasıyla görülmeye başlarlar. Su sıcaklıkları ve besinin uygun olduğu bölgelerde sayılarını daha fazla arttırmaktadırlar. İzmir Körfezi ve Foça kıyılarında görülen rhizostoma pulmo türü Akdeniz'in yerli türlerinden biridir. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında yaz aylarında sayıları artar. Dolayısıyla normal bir durum" dedi. Şemsiye çapı 60 santim ve üzeri olabildiği için insanlara temas etme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çeken Killi, alerjik reaksiyonlara karşı vatandaşları uyardı.