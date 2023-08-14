İzmir’de kaza yapan araç alev alev yandı: Araçta sıkışan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kaza, 03.30 sıralarında Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 DVE 694 plakalı otomobil, otoyoldan Aydınlar Caddesi'ne iniş yaptığı sırada hızını alamayarak orta refüje çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen ve refüjde asılı kalan otomobil kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

Kaza sonrası araçta çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile müdahale ederek, otomobil içerisinde sıkışan Gözdenur A. (28) ile Batuhan S.'yi (23) aracın camını kırarak dışarı çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, 110 AKS ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede başka kazaya sebebiyet vermemek adına güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından yaralıları ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ALEVLERDEN DOLAYI ARACA YAKLAŞAMIYORDUK"

Kazayı gören ve yardıma koşan vatandaş Mehmet Akçay, "Ben 2 arkadaşımla yolun köşesindeydim. Baktım araç kaza yaptı ve birden yanmaya başladı. Hemen yardıma koştuk. İlk başta erkeği çıkardık sonra kadın araç içerisinde sıkışmış vaziyetteydi. Kapıyı açmaya çalıştık, açılmadı. Açılmayınca camı kırdık. Yangın da bu sırada büyümüştü. Alevden dolayı yaklaşamıyorduk. Hemen yangın tüpüyle müdahale ettik. Kapıyı açtığımızda kadının koltuğun arasına sıkıştığı gördüm. O sırada araba hala yanıyordu. Ben de hızla müdahale edip kadını kucaklayıp dışarı çıkardım" dedi.

"KENDİ KANINDA BOĞULACAKTI"

Yolda seyir halindeyken aracın yandığını gören ve aracındaki yangın tüpüyle müdahaleye giden Serkan Yiğit Emsen, "Seyir halindeyken aracın yandığını gördüm. Ben de arabadaki yangın tüpünü alıp müdahalede bulundum. Yaralı kadını araçtan çıkartıp ilk yardımını yaptık. Araçtan çıkarmasaydık, ayakları yanmaya başlamıştı. Kendi kanında boğulacaktı. Dışarı çıkardığımızda bilinci yerinde değildi. Hemen biz de ilk müdahalede bulunduk" ifadelerini kullandı. Öte yandan, otomobilin dün akşam saatlerinde Gözdenur A. tarafından kiralandığı öğrenildi.