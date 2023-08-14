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İzmir'de polisten kaçan araçta uyuşturucu çıktı

İzmir’in Konak'ta bir araçta uyuşturcu olduğu ihbarını alan polis harekete geçtı. Takibe alınan araç polisten kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 280 adet sentetik ecza maddesi ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

İHA
İzmir’de polisten kaçan araçta uyuşturucu çıktı

İzmir Konak'ta iddiaya göre, vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine, 33 CMF 53 plakalı hafif ticari aracın içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde aracın Konak ilçesinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hafif ticari aracı takibe aldı.

Polisleri fark eden araç sürücüsü hızlı kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç, Halkapınar Metro İstasyonu yakınında ekipler tarafından yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda aracın tavan kısmına gizlenmiş 280 adet sentetik ecza maddesi ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan, araç içerisinde bulunan M.D. ve G.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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