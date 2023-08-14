KAR-İŞKAD yeni katılan üyelerle hedef büyüttü

Karşıyaka İş Kadınları Derneği (KAR-İŞKAD) yeni katılan 25 üye ve yeni dönem projelerini görüşmek için toplandı. Yeni katılımlarla üye sayısı 325'e çıkan iş kadınları derneği, yeni sosyal projelerle hedeflerini de büyütüyor. Atakent'te düzenlenen bir etkinlikle ayrıca KAR-İŞKAD Başkan Nil Güneri'nin doğum günü için sürpriz yapılarak pasta kesildi. Etkinliğe Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen ve dernek üyeleri katıldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın eşi Filiz Pehlivan ve AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin'in eşi Ferda Karatekin'in aralarında bulunduğu üyelere pembe fularları Başkan Nil Güneri tarafından takıldı. Kadın elinin değmesi ile her yeri güzelleştiren, anne şefkati ile sarılan bir dernek olduklarını belirten Güneri, "İş dünyasında kadın varlığını artırmak, yenilerini iş dünyasına kazandırabilmek için meslek edindirme kursları düzenlemek ve kadın odaklı projeler hazırlamak, her alanda lider kadınlar yaratmak için çalışıyoruz. Cezaevinde ve hastanede doğum yapan annelerin yanında olduk. Çalışmalarımızı geniş alanlara yayacağız" dedi.