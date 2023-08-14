Meteor yağmuru şenliği

Gökbilim meraklılarının her yıl merakla beklediği perseid meteor yağmuru tüm dünyada 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece boyunca meraklı gözleri gökyüzünden ayırmadı. Her yıl Ağustos ayının 9-13'ü arasında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Muğla'nın değişik noktalarından izlendi. Dünyanın en büyük mermer atik kenti olmasının yanında tüm dönemleri içinde barındıran gladyatörlerin ve aşk kenti olarak bilinen Yatağan-Milas karayolu üzerindeki Stratonikeia antik kentinde meteor yağmuru saniye saniye görüntülendi. Perseid meteor yağmurunun sabah saatlerinde kaybolmasının ardından bu defa Ay Evresinde Hilal gökyüzüne yükseldi.

KARABURUN İLÇESİNDE DE METEOR ŞÖLENİ YAŞANDI

'Perseid meteor yağmuru' İzmir'in Karaburun ilçesi sınırları içinde yer alan Sarpıncık Deniz Feneri'nden gözlemlendi. Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren ve 1938 yılında kurulan Sarpıncık Deniz Feneri, meteorlarla ve yıldızlarla güzel görüntüler oluşturdu