Kaza yapan araç küle döndü

İZMİR'İN Bornova ilçesinde hızını alamayan otomobil sürücüsü orta refüje çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası otomobil alev alev yanarken, araç içerisinde sıkışan Gözdenur A. (28) ile Batuhan S.'yi (23)çevredeki vatandaşlar kurtardı. İki kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, 03.30 sıralarında Bornova Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, otoyoldan Aydınlar Caddesi'ne iniş yaptığı sırada hızını alamayarak orta refüje çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil kısa sürede alev alev yanmaya başladı.