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Haberler İzmir Büyükşehir artık kale değil enkazdır

Büyükşehir artık kale değil enkazdır

HABER MERKEZİ
Büyükşehir artık kale değil enkazdır
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, önceki akşam gerçekleşen Büyükşehir Meclis toplantısında kullandığı "İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm engellemelere rağmen kale gibi ayakta, hizmet üretmeye devam ediyor" ifadelerine AK Parti kanadından yanıt geldi. İl Başkanı Bilal Saygılı "CHP'nin idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok acıdır ki artık kale değil, bir enkazdır. İzmir'in karnı da masallara ve ütopik söylemlere doymuştur. Her caddesi, sokağı, alt yapısı, binaları enkazdan farksızdır. Belediyenin kasasının içi ise boşaltılmıştır" dedi. Saygılı, "İzmir'in somut, gerçekçi ve hesap verebilir bir yönetim özlemi büyümüştür. Kendini avuturken, İzmir'i de avuttuğunu sanan sözde halkçı bu yerel idarenin sonu gelmiştir. İzmirliler, 2024 Mart yerel seçimlerinde gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.
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