Depremzede öğretmene evinde anlamlı ziyaret

KARŞIYAKA İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu depremzede öğretmeni evinde ziyaret etti. Kadıoğlu beraberinde şube müdürü Şaban Karakoç ile 6 Şubat depreminde İskenderun'da etkilenen Süleyman İnsan ve ailesine ev ziyaretinde bulundu. Depremde İskenderun'da görev yapan Süleyman öğretmen Karşıyaka'da evine yakın Mavişehir ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak görevlendirilmişti. Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten Süleyman öğretmen şunları söyledi: "Kadıoğlu müdürüm ve İlçe Milli Eğitim çalışanlarımızın İzmir'e geldiğimizden beri yakın ilgileri bizleri rahatlattı, acılarımızı bir nebze hafifletti. Kendilerine ailem adına teşekkür ederim."