İZBAN’da seferler aksadı vatandaş çıleden çıktı

İZMİR'DE her gün binlerce kişi tarafından kullanılan ve banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN'da özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde yaşanan gecikmeler, vatandaşları çileden çıkarttı. Seferlerdeki gecikmeden dolayı istasyonlarca yüzlerce insanın biriktiğini söyleyen vatandaşlar, "Akşam işten çıktığımızda seferler aksadığı için yüzlerce insan İZBAN'da balık istifi gidiyoruz" dedi.

YOLCULUK DEĞİL EZİYET!

HALKAPINAR'DAKİ İZBAN durağından Menemen yönüne gitmenin eziyet haline geldiğini söyleyen vatandaşlar, "Neredeyse her akşam seferlerde aksama meydana geliyor. Yolculuk yapmıyoruz, adeta çile çekiyoruz. Dün akşam 18.00 sıralarında geldiğimiz istasyonda en az 40 dakika bekledik. Her geçen dakika istasyondaki yolcu sayısı arttı. Sonrasında gelen trene de yüzlerce kişi binmek isteyince vagonların içerisinde resmen balık istifi bir şekilde evimize gitmek zorunda kaldık" diye konuştu. Benzer sıkıntıların akşam saatlerinde metro istasyonlarında da yaşandığını dile getiren vatandaşlar, "Yetkililerden özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde sefer sayılarını arttırmalarını talep ediyoruz" dedi.