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İzmir Valisi Süleyman Elban, görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanan Süleyman Elban, görevine başladı.Vali Elban, Türkiye'nin en önemli tarım, turizm ve sanayi şehri İzmir'de vali olarak görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İHA
İzmir Valisi Süleyman Elban, görevine başladı

İzmir Valiliği girişinde resmi tören ve çiçekle karşılanan Elban, daha sonra vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle selamlaştı.

Karşılama töreninin ardından makamına geçen Elban, burada gazetecilere, Türkiye'nin en önemli tarım, turizm ve sanayi şehri İzmir'de vali olarak görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İzmir'in her açıdan mevcut potansiyellerini değerlendirerek bulunduğu noktadan daha ileriye götürmek için var gücüyle çalışacaklarını belirten Elban, "İnsanların huzur ve güven ortamlarının iyileştirilmesi, her türlü sıkıntısının giderilmesi noktasında çaba göstereceğimizi ve ilimize hizmet etmek için zaman ve yer kavramı olmadan çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

Elban, daha sonra kurum müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

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