AK Partili İnan’dan Aslanoğlu’na tepki

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyup Kadir İnan, İzmir Büyükşehr Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşümde kooperatif modeli üzerinden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu hedef aldı. Bir süre iş insanları tarafından kurulan kooperatifin başkanlığını yapan Aslanoğlu'nu eleştiren İnan "Değerli İzmirliler, bu zihniyet İzmir'e hizmet etmediği gibi İzmir'in kaynaklarını da utanmadan birbirlerine peşkeş çekiyor. Kurdukları bu yolsuz, bu fırsatçı düzene 31 Mart 2024'te bir dur diyelim" dedi.