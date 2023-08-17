AK Partili Kaya’dan Başkan Soyer’e yanıt: Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra 5 bin kilometrelik hattı tamamlayabileceksiniz!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından "Yıllardır beraber akan yağmur ve kanalizasyon suyunu birbirinden ayırmak için bugüne kadar 260 km ayrıştırma yaptık. Bugün, 7 milyar TL'lik yeni bir atak başlatıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız ama geleceğimizi kurtarmanın başka çaresi yok. Kimsenin cesaret edemediğini, 50 yıldır erteleneni biz bitireceğiz" notuyla bir paylaşım yapmıştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Tunç Soyer'in bu paylaşımına tepki gösterdi. "Bu hızla giderseniz, 125 yıl sonra 5 bin kilometrelik hattı tamamlayabileceksiniz" diyen Kaya, "İzmir'in tamamında olması gereken yağmur suyu hattının toplam uzunluğu 5 bin kilometredir. Peki mevcut hattın uzunluğu ne kadar? Sizin iddia ettiğiniz 260 km'lik hat ile beraber, toplamda 800 km. Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, 800 km'ye anca ulaşabildiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İzmir'in altyapısının eksik olduğunu vurgulayan Kaya, mevcut yağmur suyu hattının arıtma tesislerine kanalizasyon ile aynı hattı kullanarak bağlandığını belirtti. Bu durumun yağmur yağdığında sorunlara yol açtığını ifade eden Kaya, sistem kapatıldığında kanalizasyon sularının da dahil olmak üzere hepsinin Körfez'e verildiğini belirtti. Kaya ayrıca, sürekli kirletilen bir Körfez'in temizlenmesinin mümkün olup olmadığını sordu.