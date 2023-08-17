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Haberler İzmir Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 26’sı tutuklandı.

İHA
Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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