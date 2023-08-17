Çocukların dondurmacısı İzmirli Arif dede gönülleri fethetti

Çocuklarla arasında özel bir bağ olduğunu dile getiren Suyolcu, şunları kaydetti:

"Çocuklar benim enerjim. Onlar benim bereketim. Onlardan enerji alıyorum. Çocuklar buraya geliyor. Onlarla oyunlar, saklambaç oynuyorum. En sonunda annenin biri dedi ki, 'Arif amca yapma, bunlarla saklambaç oynuyorsun. Eşim yorgun geliyor. Arif amca bizle saklambaç oynuyor, sen bizle neden oynamıyorsun.' diye başımızın etini yiyorlar.' Yani bu kadar çocuklara ilgim var. Belki de bu kadar bereketi Allah bana bu çocukların sayesinde veriyor. Buna da kalben inanıyorum."