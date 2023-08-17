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İzmir'de 23 yaşındaki genç tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

İzmir’in Buca ilçesinde bilinemeyen bir nedenle tartışan gençler arasında kan döküldü. Silahlı kavgaya dönen korkunç olayda 23 yaşındaki Doğucan Yılmaz, tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA
İzmir’de 23 yaşındaki genç tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 sokakta dün akşam saatlerinde. Doğucan Yılmaz, sokakta karşılaştığı A.D. ve M.A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken. A.D., belinden çıkardığı tabancayla Doğucan Yılmaz'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yılmaz ağır yaralanırken, 2 şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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