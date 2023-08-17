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İzmir'de silahlı kavga: 3 kurşunla öldürdü

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir seyyar pide tezgahında meydana gelen tartışma sonucu S.K. adlı kişi, yanında bulunan tabancayla Süleyman Sağanak'a ateş ederek öldürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sağanak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan S.K'nin işlemleri devam ediyor.

İHA
İzmir’de silahlı kavga: 3 kurşunla öldürdü

İzmir'in Beydağ ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silah ile vurulan adam hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi M.K.'nin (50), işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. (69), burada Süleyman Sağanak (48) ile henüz bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı. İkili arasından gerginlik yükselince S.K., yanındaki tabanca ile Süleyman Sağanak'a ateş etti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde vücudunun farklı noktalarına 3 kurşun isabet eden 48 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Sağanak'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin zanlısı S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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