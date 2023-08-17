Kocası tarafından kabloyla boğularak öldürülen Dudu’nun katili, ailesine Dudu’nun ağzından mesajlar atmış

İKNA EDİP, PANSİYONA ÇAĞIRMIŞ

Olayın ardından Yılmaz'ın eşi Rıfat Yılmaz'a ise ulaşılamadı. Dudu Yılmaz'ın geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Yılmaz'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3,5 aydır ayrı yaşadıkları tespit edildi. Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Yılmaz'ın, yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü ifade edildi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Yılmaz'ı eşi Rıfat Yılmaz'ın ikna edip, pansiyona çağırdığı saptandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla Rıfat Yılmaz'ı Konak ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Rıfat Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SONRADAN ÖĞRENDİK'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Dudu'nun acılı ailesi adalet çağrısında bulundu. Kızının sistematik olarak şiddet gördüğünü belirten Fatma Önal, kendilerinin ise bu durumdan sonradan haberdar olduklarını belirtti. Önal, "Kızım bir dönercide çalışıyordu. Orada tanışmışlar. 1,5 sene sonunda Rıfat Yılmaz bizimle tanışmaya geldi.