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Haberler İzmir 44 göçmen bulundu

44 göçmen bulundu

HABER MERKEZİ
44 göçmen bulundu
İZMİR açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen botlardaki 44 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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