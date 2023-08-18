Denizanalarının olduğu yerlerden uzaklaşın

İZMİR'İN turistik ilçesi Foça'nın sahillerinde görülen denizanası yoğunluğuna dair açıklama yapan Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, "Denizanaları, yakıcı kapsüllere sahip ve zehirli deniz canlılarıdır. Ölü olsa dahi temas edildiğinde zehirleyebiliyor. Yoğun denizanası olan bölgelerden uzak durmak gerekiyor. İnsan derisi üzerinde kalıcı iz bırakabilir" dedi.

Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde büyüklüküçüklü denizanası yoğunluğu görüldü.

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanaları, yüzmek isteyen tatilcileri ise tedirgin etti. Dr. Irmak, "Bu derece yoğun bir şekilde denizanası görülmesinin nedenini anlayabilmemiz için, asıl düşünmemiz gereken konu kirliliktir. Bir diğeri de de ekosistemdeki bozulmadır" ifadelerini kullandı.