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Haberler İzmir İzmir'de 27 yaşındaki genç husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de 27 yaşındaki genç husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’in Tire ilçesinde, aralarında husumet olan iki şahıs cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma sonrası 27 yaşındaki şahıs husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İHA
İzmir’de 27 yaşındaki genç husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde Adliye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşı karşıya gelen ve daha önceden aralarında husumet bulunan Murat Soydan (27) ve T.H. (30), tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda T.H. isimli şahıs, Murat Soydan'ı bıçakladı.

Bıçaklama sonucunda kanlar içinde yerde kalan Soydan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Murat Soydan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi T.H. ise polis ekipleri tarafınca yakalanarak gözaltına alındı.

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