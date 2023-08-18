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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde 71 yaşındaki Hüseyin Gökçen, tartıştığı Ü.Ç. tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, kaçan Ü.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Saat 17.30 sıralarında İzmir Zeytinlik Mahallesi 1162 sokakta meydana gelen olayda idiaya göre, Hüseyin Gökçen ile Ü.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç., Hüseyin Gökçen'i 8 yerinden bıçakladı. Gökçen kanlar içerisinde yığılırken, çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hüseyin Gökçen'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gökçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gökçen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, kaçan Ü.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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