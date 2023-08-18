İzmir’deki operasyonda 39 zanlı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 39 zanlıdan 26'sının tutuklandığını, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Antalya, Balıkesir, İzmir ve Muğla il jandarma komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli operasyon düzenlendi. Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı