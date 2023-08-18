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Haberler İzmir Kamyonet devrildi ölümden döndüler

Kamyonet devrildi ölümden döndüler

HABER MERKEZİ
Kamyonet devrildi ölümden döndüler
İZMİR'İN Bornova ilçesinde devrilen kamyonetin kasasında bulunan 3 kişi yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ölümün kıyısından dönen kazazedelerin olayı küçük sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi. Kaza, önceki gün akşam saat 23.35 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Otogar istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi. Bu esnada kamyonet kasasında bulunan 3 kişi yola düştü, ölümden ise kıl payı kurtuldular.
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