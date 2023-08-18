  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Üç kurşun isabet etti, kurtarılamadı

Üç kurşun isabet etti, kurtarılamadı

HABER MERKEZİ
Üç kurşun isabet etti, kurtarılamadı
İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda eşi M.K'nin (50) işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. (69) ile burada bulunan Süleyman Sağanak (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, yanında bulunan tabancayla Sağanak'a ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücuduna üç kurşun isabet eden Sağanak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağanak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA