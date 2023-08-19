Emekli polis memuru sırtından bıçaklandı

İZMİR'İN Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, emekli polis memuru M.R.A.'yı (69) sırtından bıçaklayıp, parasını gasbetti. Yaralanan M.R.A., hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 02.00 sıralarında Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. M.R.A. arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.

Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere düşen M.R.A., başını kaldırıma çarptı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. M.R.A. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamera görüntülerinden şüpheli çocukların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, A.E., B.A. ve M.E.'yi yakaladı. A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 12 yaşından küçük olan diğer 2 çocuk ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.