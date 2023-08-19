  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Emekli polis memuru sırtından bıçaklandı

Emekli polis memuru sırtından bıçaklandı

HABER MERKEZİ
Emekli polis memuru sırtından bıçaklandı

İZMİR'İN Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, emekli polis memuru M.R.A.'yı (69) sırtından bıçaklayıp, parasını gasbetti. Yaralanan M.R.A., hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 02.00 sıralarında Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. M.R.A. arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.

Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere düşen M.R.A., başını kaldırıma çarptı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. M.R.A. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamera görüntülerinden şüpheli çocukların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, A.E., B.A. ve M.E.'yi yakaladı. A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 12 yaşından küçük olan diğer 2 çocuk ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA