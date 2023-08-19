Husumetlisini adliye önünde bıçakladı

Tire Adliyesi önünde husumetlisi Tugay Hayat tarafından bıçaklanan Murat Soydan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tire İhsaniye Mahallesi, Köşk Caddesinde meydana gelen olayda yolda karşı karşıya gelen Murat Soydan ve Tugay Hayat isimli şahıslar tartışmaya başladı.

Ardından Tugay Hayat yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Murat Soydan'a defalarca sapladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Soydan hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Murat Soydan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Tugay Hayat ise yakalanarak gözaltına alındı.