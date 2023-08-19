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İzmir'de hırsızlık şüphelisinin ağabeyinden polislere tehdit: Bırakın kardeşimi, yoksa sizle hesaplaşırız

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir araziye hırsızlık amaçlı olarak giren ve suç aleti ile polislere yakalanan şüphelilerden birinin ağabeyi olay yerine gelerek polisleri tehdit etti. Şahsın ''Bırakın lan kardeşimi yoksa sizle hesaplaşırız'' demesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu.

DHA
İzmir’de hırsızlık şüphelisinin ağabeyinden polislere tehdit: Bırakın kardeşimi, yoksa sizle hesaplaşırız

Olay, öğleden sonra İzmir'in Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi eski bir fabrika arazisinde meydana geldi. Araziyi koruyan güvenlik, 2 şüphelinin hırsızlık amaçlı araziye girdiğini haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.Y. ve M.H.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, bıçak, demir kesme makası, ağaç budama makası ve testere çıktı.

2 şüpheli polis aracına bindirildiği sırada, yaya olarak bölgeye gelen ve M.H.'nin ağabeyi olduğu öğrenilen H.H.'nin polis ekiplerine "Siz kimsiniz, benim kardeşimi alıyorsunuz, sizi bitiririm, sicillerinizi verin ben mahalle muhtarıyım" dediği öğrenildi. İddiaya göre, H.H. tartışma sırasında elini beline götürürken, ''Bırakın lan kardeşimi yoksa sizle hesaplaşırız'' demesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. H.H.'nin üzerinde yapılan aramada tabanca ve bıçak ele geçirildi. 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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