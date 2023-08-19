Kadın, metrelerce sürüklendi

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, bir kişinin yıkamak için emanet aldığı otomobille akaryakıt istasyonundaki kadın çalışana çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, metrelerce sürüklenen talihsiz kadının başına 7 dikiş atıldığı öğrenildi. Kaza, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanlarından Mehtap M. (37) ve yanındaki mesai arkadaşı hortumla yerleri sularken istasyona gelen H.B.B. idaresindeki otomobil çarptı. Mehtap M., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükledi. İstasyon çalışanları kadına yardıma koşarken, sürücü olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan Mehtap M.'nin başına 7 dikiş atıldığı ve ayak parmağında kırık olduğu öğrenildi. Aracın asıl sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli H.B.B. de gözaltına alındı.