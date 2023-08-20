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Haberler İzmir İki arkadaşın acı sonu

İki arkadaşın acı sonu

İZMİR’DE çocukluk arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobil, aşırı sürat yüzünden tarlaya uçtu. Araç içinde sıkışan Fatih Erol ve arkadaşı Niyazi Özsoy hayatını kaybetti.

NADİR UYSAL
İki arkadaşın acı sonu

İzmir Tire'de, aşırı sürat sebebiyle kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü. Yaşanan korkunç kazada otomobil içinde sıkışan gençler kurtarılamadı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Tire ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada Yeğenli Köyü yakınlarında Fatih Erol'un kullandığı otomobil aşırı süratli seyir halindeyken virajı alamadı. Ardından kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İki arkadaş, ters dönen araçta sıkıştı.

ZORLUKLA KURTARILDILAR

Kazayı görenler tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Tarlada takla attıktan sonra incir ağacına çarparak duran otomobilde bulunan sürücü Fatih Erol ve çocukluk arkadaşı Niyazi Özsoy hurdaya dönen araçtan zorlukla çıkarıldı. Ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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