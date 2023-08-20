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İzmir'de esnaf kavgası kanlı bitti! Yanındaki tabancayla dehşet saçtı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde akşam saatlerinde aralarında husumet olduğu iddia edilen komşuların kavgasında kan aktı. Kadın esnaf, yanındaki tabancayla komşu karı koca esnafı vurdu.

İHA
İzmir’de esnaf kavgası kanlı bitti! Yanındaki tabancayla dehşet saçtı

Olay, saat 20.25 sıralarında İzmir Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A. (64) ile Süleyman A.'ya (83) ateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman A. ise karnından ve bacağından vuruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Sibel K., suç aleti tabancayla kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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