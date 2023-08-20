İzmir’deki orman yangını hızlı müdahale ile kontrol altında

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

İzkent Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter,14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının, çıkın nedeni araştırılıyor.

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