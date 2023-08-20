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İzmir'deki orman yangını hızlı müdahale ile kontrol altında

İzmir'in Çiğli ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA
İzmir’deki orman yangını hızlı müdahale ile kontrol altında

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

İzkent Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter,14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının, çıkın nedeni araştırılıyor.

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